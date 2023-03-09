بوسليماني يؤكد: رئيس الجمهورية يدعم تكوين الصحفيين

9 مارس، 2023

أكد وزير الاتصال محمد بوسليماني، على أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون يدعم بصفة مطلقة عملية تكوين الصحفيين وتعزيز قدراتهم.

واوضح بوسليماني، خلال إشرافه على انطلاق الدورة الخامسة حول الاتصال المؤسساتي من ولاية تلمسان أن ذلك يأتي  للارتقاء بأداء الصحفيين، في مرافقة التطور المتنامي للجزائر الجديدة، ومسايرة عالم الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وقال ذات المتحدث، في كلمة له : “التكوين لم يعد خيارا وإنما أصبح ضرورة مستعجلة”، موضحا أن هذه الدورة التكوينية حول الاتصال المؤسساتي بتلمسان يستفيد منها أيضا الإعلاميون. وكذا خلايا الاتصال بولايات سيدي بلعباس وعين تيموشنت وسعيدة والبيض والنعامة.

كما لفت وزير الاتصال إلى أن هذه الدورات التكوينية ستستكمل لاحقا، تعميما للفائدة و تحفيزا للإعلام الوطني. لاسيما المحلي والجواري. وكذلك من أجل ضمان علاقة تواصل سلسة بين الإدارة والمواطن ومرافقة برامج التنمية باحترافية.

كما اغتنم بوسليماني هذه الفرصة، ليتقدم للنساء الجزائريات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة بأجمل التهاني. وجزيل الامتنان على تضحياتهن العظيمة عبر التاريخ، مهنئا للمنتسبات لقطاع الإعلام و الاتصال أينما وجدن، متمنيا لهن كل التوفيق و السعادة.

رمزي أحمد توميات

9 مارس، 2023

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