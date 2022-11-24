بوسليماني يؤكد: الدورات التكوينية لفائدة الصحفيين تدخل ضمن برنامج عمل الحكومة

أبرز وزير الاتصال، محمد بوسليماني، اليوم الخميس بقسنطينة، بأن الدورات التكوينية لفائدة الصحفيين تدخل ضمن برنامج عمل الحكومة الذي يركز على تطوير الاتصال المؤسساتي ، موضحا بأن هذه الدورات التكوينية تهدف إلى تزويد الصحافيين بالمعارف والمعلومات اللازمة .

وخلال إشرافه على افتتاح الدورة التكوينية الاولى حول الاتصال المؤسساتي بالنادي الجهوي للجيش بقسنطينة على هامش زيارة عمل إلى هذه الولاية، أوضح الوزير أن هذه الدورة تندرج ضمن مخططات اتصال قطاعية منسقة تعمل على إعادة تأهيل خلايا الاتصال وإنشاء نظام اتصال وإعلام حكومي متجانس عبر المؤسسات والإدارات العمومية.

وأكد بوسليماني على أهمية الاتصال المؤسساتي باعتباره عاملا محوريا ضمن الحكم الراشد والالتزام بالخدمة العمومية ومراعاة خصوصيات المجتمع وأخلاقيات المهنة.

وأضاف الوزير بأن هذه الدورات التكوينية تهدف إلى تزويد الصحافيين باستمرار بالمعارف والمعلومات اللازمة ضمن مقاربة تتكامل فيها جهود مختلف الفاعلين والشركاء.

وفي هذا الصدد، أبرز بوسليماني أمام الصحفيين والمكلفين بالاتصال بمصالح الولايات وبلديات عواصمها لكل من قسنطينة وخنشلة وأم البواقي وميلة وسطيف و باتنة، أن التكوين والتأهيل يهدفان إلى تمكين المعنيين من المساهمة باحترافية في مرافقة جهود الدولة التنموية وترقية صورة الجزائر والتصدي للحرب السيبرانية التي تسعى للنيل من إنجازات الجزائر الجديدة على المستويين الداخلي والخارجي.

ذات السياق، ذكر الوزير بأن قطاع الاتصال سيواصل برنامج عمله الهادف أساسا إلى تطوير أداء الصحافة العمومية والخاصة عبر مختلف الوسائط ضمانا لحق المواطن في المعلومة الموضوعية وتعزيزا لعلاقته بمؤسسات الدولة مركزيا ومحليا.

للإشارة، فإن هذه الدورة التكوينية التي دامت يومين وتم خلالها تقديم عدة مداخلات أهمها الإعلام المؤسساتي: مفاهيم ودلالات، و”الاتصال في وقت الأزمة، القيم والمؤسسات” و”العناصر المؤسسة لمخطط الاتصال المؤسساتي” على أن تختتم بأعمال تطبيقية حول “المقاربة العملياتية لتصميم مخطط تواصل لمعالجة إشكالية في الفضاء العمومي”.

وكان وزير الاتصال قد استهل زيارة العمل والتفقد إلى ولاية قسنطينة مساء الأربعاء بالتوجه إلى مقر جريدة النصر العمومية قبل أن يتفقد كل من المحطة الجهوية للمؤسسة العمومية للتلفزيون وشركة الطباعة للشرق وإذاعة قسنطينة، حيث التقى بصحفيين ودعاهم إلى مرافقة جهود التنمية الوطنية و الحفاظ على المكاسب المحققة في مجال تطوير الصحافة الوطنية وتعزيز احترافيتها.

فايزة .س

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