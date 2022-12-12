بوسليماني: وزارة الاتصال تولي اهتمام لتكوين الصحافيين

قال وزير الاتصال محمد بوسليماني، إن القطاع يولي اهتماما معتبرا لعملية التكوين بما يؤهل الصحافيين والمنتسبين للمهنة

وذلك قصد مواكبة التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال والمساهمة في إبراز إنجازات الجزائر الجديدة.

كما شدد بوسلمياني على ضرورة تقرب المعنيين من الإدارة لاسيما محليا وتوظيف الإعلام الجواري من أجل كسب ثقة المواطن. بإعطائه المعلومة الصادقة والصحيحة .

وذلك تجسيدا لهدفنا الأسمى المتمثل في الوصول إلى إعلام وطني احترافي ومسؤول، يضيف ذات المتحدث.

ليديا كبيش

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