بوسليماني: نهدف إلى ترقية التعددية الإعلامية وحرية الصحافة والتعبير

بوسليماني: نهدف إلى ترقية التعددية الإعلامية وحرية الصحافة والتعبير

اكد وزير الاتصال ممد بوسليماني على أن السياسة التي تنتهجها الدولة الجزائرية لصالح قطاع الاتصال تهدف إلى ترقية التعددية الإعلامية وحرية الصحافة والتعبير. ضمن منظومة الحقوق المكرسة دستوريا وفعليا ومواكبة للتكنولوجيات المستحدثة.

وأفاد بوسليماني أن الجزائر “أدركت حتمية الرقمنة في إدارة وتسيير الشأن العام والخاص على سواء وأنشأت وزارة قائمة بذاتها خاصة بالرقمنة.

كما تحرص على تعميم وتأمين استعمالها في مختلف المؤسسات والمجالات، يضيف ذات المتحدث

وأشار وزير الاتصال إلى ما تعرفه الإذاعة الجزائرية من عملية كبيرة لتجديد وتحديث تجهيزاتها وأدوات العمل بها سمحت باستبدال الأجهزة التماثلية بأجهزة رقمية.

كما لفت نفس المسؤول إلى أن مؤسسة التلفزيون تعززت مؤخرا بقنوات موضوعاتية متنوعة وتم تجديد تجهيزاتها واستحداث نظام إنتاج الأخبار التلفزيونية المتكامل.

معجب بهذه: إعجاب تحميل...