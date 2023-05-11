بوسليماني: قانون الإعلام إضافة هامة في سياسة الاتصال الوطني

أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، على أنّ القانون العضوي المتعلق بـالإعلام يعد إضافة هامة في سياسة الاتصال الوطني.

وجاء ذلك خلال اشراف بوسليماني على انطلاق الدورة التكوينية السادسة حول الاتصال المؤسساتي بولاية غرداية.

وأوضح الوزير أنّ القانون العضـوي المتعلق بالإعلام والمصادق عليه مؤخراً من البرلمان بغرفته يعد إضافة هامة في سياسة الاتصال الوطني الهادفة إلى تعزيز حقوق الإعلاميين ورسم آفاق جديدة لرسالة الصحافة في ظل الرقمنة وما يرافقها من انزلاقات تستهدف بلادنا بشكل خطير وممنهج.

وأضاف ذات المتحدث: “نحن مطالبون حُيال هذا الوضع برفع درجة الوعي واليقظة والكفاءة، لاسيما عن طريق التكوين الذي حرصنا على تنويع تخصصاته ليشمل مجال الصحافة الإلكترونية نظرا لأهمية هـذا الإعلام المحوري في تسيير العلاقات المختلفة للمؤسسات والأفراد”.

واوضح وزير الاتصال انّ اهتمام الدولة بقطاع الاتصال وبدور الصحافة والإعلام يتم عبر التكفل بعدة محاور مترابطة تعنى أساسا بتطوير المنظومة القانونية وتعزيز عمليات التكوين والتحسيس وتوسيع الصرح المؤسساتي.

لاسيما من خلال إنشاء عديد المحطات التلفزيونية العمومية الموضوعاتية، يضيف نفس المسؤول.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...