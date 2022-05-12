كشف وزير الإتصال محمد بوسليماني، عن تدشين مركز تبادل الأخبار والبرامج بالجزائر قبل نهاية السنة الجارية. وذلك عقب إستقباله أمس الأربعاء لرئيس إتحاد الإذاعات الإفريقية، غريغوار نجاكا.

وحسب بيان لوزارة الإتصال، فإن اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الإتصال، بحضور المدير العام للإذاعة الوطنية، محمد بغالي، والمدير العام لمؤسسة البث الإذاعي والتلفزي رشيد بسطام.

وتم خلال هذا اللقاء التطرق إلى التعاون المشترك بين الجزائر والدول الإفريقية في المجال الإعلامي، بالإضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية بين المجمع العمومي الإعلامي الجزائري ونظيره الإفريقي.

وأكد بوسليماني في تصريح صحفي على ضرورة تنسيق وتعزيز التعاون الإعلامي أكثر بين الجزائر وكل البلدان الإفريقية، مبرزا أنّ مركز تبادل الأخبار والبرامج الذي تم تشييده بالجزائر سيتم تدشينه قبل نهاية السنة الجارية.

وأوضح وزير الإتصال، أن هذا المركز سيجعل من الجزائر محورا للتعاون الإعلامي والعربي والإفريقي ببعد دولي، وذلك للتصدي للهجمات الإعلامية التي تتعرض لها الجزائر بصفة خاصة وإفريقيا بصفة عامة.

كما أكد نفس المسؤول على ضرورة الإرتقاء بمستوى التعاون الإعلامي بين الجزائر والإتحاد الإفريقي إلى مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية التي تربطها مع الدول الإفريقية وهو ما يوليه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أولوية قصوى.

ومن جهته، أعرب رئيس إتحاد الإذاعات الإفريقية، غريغوار نجاكا، عن سعادته بهذه الزيارة، مبرزا أنها تندرج في إطار التبادل والتعاون بين الجزائر وإفريقيا وهو ما يعكس الإرادة القوية لتعزيز التعاون إعلاميا.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...