بوسليماني: الجزائر دولة ذات السيادة لا تقبل الإملاءات

تحدث اليوم الخميس وزير الاتصال، محمد بوسليماني، عن خبر إسقاط مجلس الأمة للمادة 22 من مشروع القانون المتعلق بالاعلام.

وشدد بوسليماني في تصريح صحفي عقب المصادقة على مشروع القانون، على أنه لا يمكن أن تُفرض على الجزائر آجال محددة للتجاوب مع طلبات اعتمادات الصحافة الأجنبية.

وانتقد ذات المتحدث مضمون المادة المُجمدة التي تشترط على الصحفي الذي يعمل بالجزائر لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي أن يحوز مسبقا على اعتماد في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ إيداع طلبه، معتبرا أن “ذلك لم يحدث في أي بلد آخر”.

كما شدد وزير الاتصال أن الجزائر دولة ذات سيادة لا تقبل أسلوب إملاء الشروط.

رمزي أحمد توميات

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