بوسليماني: الجزائر تدعم التمكن من وسائل الإعلام المبنية على الرقمنة

أكد وزير الاتصال، محمد بوسليماني، أن الجزائر تدعم دون قيد أو شرط كافة الجهود والمبادرات الرامية إلى التمكن من وسائل الإعلام ووسائط الاتصال الجديدة المبنية على الرقمنة.

وجاء ذلك، في كلمة له بمناسبة افتتاح الاجتماعات السنوية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونين العرب، أين رحب بالمشاركين في هذا الاجتماع الدوري للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين العرب. متمنيا للجميع إقامة طيبة وأشغالا موفقة.

وقال بوسليماني: “إن اجتماعنا السنوي هذا يشكل فضاء للتلاقي قصد تقييـم الإنجازات وتدارك العثرات من أجل تكريس الإعلام لخدمة حق المواطن العربي في المعلومة الصحيحة”.

وأوضح وزير الاتصال أن هذا النشاط يكرس سعي اتحاد إذاعات الدول العربية لتفعيل الجهود البينية. وإعمال استراتيجية إعلامية مشتركة تراعي اهتمامات دولنا وانشغالات شعوبنا وتطلعاتها.

كما بارك نفس المسؤول، مشروع المنصة السحابية الجديدة ومختلف المشاريع والبرامج ذات الصلة المنجزة بكفاءات عربية مقتدرة.

في المقابل أكد بوسليماني أن قطاعه يركز على عملية التكوين، وهذا ما نوليه الأهمية البالغة ونعقد عليه آمالنا الكبرى، موضحا أن التكوين في مجالات الإعلام والإتصال يحظى باهتمام وطني. وكذا على مستوى اتحاد إذاعات الدول العربية.

وأضاف ذات المتحدث، أن من شأن التكوين، تعزيز قدرات العاملين في مؤسسات الاتصال والمنصات الرقمية. لا سيما في مجال التصدي للمعلومات المغلوطة التي تستهدف شبابنا في المقام الأول.

كما سجل وزير الاتصال بارتياح القفزة النوعية بخصوص حجم التبادلات الإخبارية والبرامجية خلال سنة 2022. خاصة بمناسبة التغطية الإعلامية لأشغال القمة العربية المنعقدة بالجزائر شهر نوفمبر الماضي.

وفي سياق اخر، أوضح نفس المسؤول إن دور وسائل الاعلام العربية بكل وسائطها، يتجلى في المساهمة الفعالة في انتاج محتوى عربي يعكس الواقع العربي ويخدم قضاياه المشتركة، منوها بتطور نشاطات المركز على المستويين البرامجي والهندسي. من خلال إطلاق أنظمة متعددة الوسائط للتبادل عبر الأقمار الصناعية.

وأكد بوسليماني أن اتحاد اذاعات الدول العربية، يوفر لمستخدميه أسرع التقنيات وأفضلها كلفة لتبادل المواد الإعلامية. فضلا على أنه يفتح آفاقاً للتعاون مع منظومات التبادل العالمية.

وأوضح ذات المتحدث إن تعدد الأنشطة وارتفاع الحجم الساعي لتبادل البرامج والاخبار الاذاعية والتلفزيونية. وكذا المكاسب الهندسية والتقنية المحققة. تؤشر لمستقبل واعد لأداء مؤسسات ووسائل الاعلام العربية.

رمزي أحمد توميات

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