بوسليماني: التاريخ يشهد أن ما حدث في الجزائر لم يحدث في أي بلد آخر

بوسليماني: التاريخ يشهد أن ما حدث في الجزائر لم يحدث في أي بلد آخر

قال اليوم الأحد، وزير الاتصال، محمد بوسليماني، أن :”التاريخ يشهد أن ما حدث في الجزائر لم يحدث في أي بلد آخر، وأنه من حق الشعب الجزائري الافتخار بتاريخه المجيد”.

وأضاف بوسليماني أن الشهداء بالأمس خاضوا معركة استرجاع السيادة الوطنية والاستقلال حيث استشهد من الجزائريين في ظرف قصير فقط مليون ونصف مليون شهيد الذين بفضلهم نحن اليوم نتكلم بكل حرية.

وتابع ذات المتحدث قائلا أن:” الشهداء خاضوا معركة استرجاع السيادة الوطنية ونحن اليوم علينا أن نخوض معركة التشييد وبناء الجزائر الجديدة ونحن نملك أكبر ثروة وهي ثروة الشباب وبفضلها تكون الانطلاقة لبناء الجزائر”

كما كشف وزير الاتصال أن الإذاعة الوطنية قدمت لوزارة المجاهدين هبة تتمثل في أزيد من 55 ألف دقيقة من شهادات حية للمجاهدين الجزائريين وأرامل الشهداء وحتى أصدقاء الثورة الجزائرية.

ليديا كبيش

معجب بهذه: إعجاب تحميل...