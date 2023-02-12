بوسليماني: الإجلاء غير القانوني للجزائرية أميرة بوراوي أسقط الأقنعة عن الصحافة الفرنسية

شدد وزير الإتصال محمد بوسليماني، على أن قضية الإجلاء غير القانوني للجزائرية أميرة بوراوي أسقطت الأقنعة عن الصحافة الفرنسية. التي تقوم بحملة شعواء لمحاولة ضرب الجزائر.

وقاب بوسليماني في حوار مع الجريدة الإلكترونية “الجزائر الآن”:”نحن لم نتفاجأ بما قامت به الصحافة الفرنسية. فكل شيء كان مكشوفا لنا من قبل، اليوم فقط أسقطت الأقنعة في قضية المدعوة والمهربة أميرة بوراوي”.

وأوضح ذات المتحدث أن الصحافة الفرنسية حاولت تغليط الرأي العام الدولي بوصفها صحفية. وهي لا تمت بصلة لا من قريب ولا من بعيد إلى مهنة الصحافة وجميع أهل القطاع بالجزائر يعلمون ذلك.

وأضاف وزير الاتصال بالقول :”أن أميرة بوراوي كانت تطبق “أجندة لقوى أجنبية معروفة. والدليل على ذلك هو الموقف الفاضح لوسائل الإعلام الفرنسية العمومية التي شنت حملة شعواء على الجزائر، وذلك كما جرت العادة منذ التسعينيات. حيث عملت كل ما في جهدها لإسقاط الدولة الجزائرية آنذاك واستهدفت بوضوح الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني. وكانت وراء السؤال الخبيث “من يقتل من؟” رغم علمها بأن الجزائر دولة وشعبا كانت تحارب الإرهاب الأعمى”.

وتابع نفس المسؤول قائلا: “إذا لم تنجح الصحافة الفرنسية آنذاك في مخططها لإسقاط الدولة الجزائرية التي كانت تحارب الإرهاب لوحدها. فكيف لها اليوم أن تمس الجزائر الجديدة التي تعتبر بشهادة الجميع قوة إقليمية بالمنطقة. جزائر واحدة وموحدة جسدها الشعار الشهير المفضل الذي رفعه الجزائريون بعد الحراك المبارك “جيش شعب .. خاوة خاوة”.

كما أبرز بوسليماني أن الإنجازات الملموسة التي حققتها الجزائر اليوم بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. أصبحت تزعج أعداء الجزائر الذين راهنوا على المس بإستقرار الدولة ومؤسساتها ونقول لهم لم ولن تنجحوا.

رمزي أحمد توميات

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