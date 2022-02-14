بوسليماني: إنشاء مجلس للصحافة يضم خبراء وإعلاميين معروفين 

14 فبراير، 2022
كشف اليوم الإثنين وزير الاتصال محمد بوسليماني، عن إنشاء مجلس للصحافة يضم خبراء وإعلاميين معروفين، وممثلي الصحفيين.
وأوضح بوسليماني، في حديث خص به الإذاعة الوطنية  أن قانون الإعلام الجديد يتضمن إنشاء مجلس للصحافة، يضم خبراء وإعلاميين معروفين وممثلي الصحفيين، كاشفا أنه سيتم عرض قانون السمعي البصري قريبا، خلال اجتماع للحكومة
وكشف ذات المتحدث أنّ عدد القنوات الخاصة المعتمدة حاليا بلغ 6 قنوات وسيتم توطينها، في حين بلغ عدد المواقع الإلكترونية، 130 موق مصرحا به، مؤكدا على أن دعم هذه المواقع بالإمكانيات اللازمة سيتم قريبا.
كما قال وزير الاتصال إنّ :”سلطة ضبط السمعي البصري الجديدة في القانون الجديد ستكون بصلاحيات أوسع”.
رمزي أحمد توميات

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