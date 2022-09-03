بوزيان: بطاقية وطنية رقمية لمستحقي الزكاة

كشف مدير الديوان الوطني للأوقاف والزكاة، أحمد بوزيان، عن تطوير منظومة الزكاة في الجزائر من خلال تحيين ورقمنة البطاقية الوطنية لمستحقي الزكاة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الرقمنة والإحصائيات

وقال بوزيان، أن الزكاة قد ارتقت من الناحية التشريعية والإدارية بشكل لافت بعد إنشاء الديوان الوطني للأوقاف والزكاة وتحديد قانونه الأساسي

ولفت ذات المتحدث، إلى أن الديوان الوطني للأوقاف، قد أوكلت له مهمة جمع وتوزيع هذه الأموال وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية مبرزا أنه من الممكن أن يكون للديوان فروع بجميع ولايات الوطن كما قد تكون له محلقات حتى خارج الوطن

كما سيعمل الديوان على إعداد وتنفيذ برامج متخصصة متعلقة بتحصيل الزكاة وجمعها وتوزيعها وفقا لمصارفها الشرعية. وذلك بالتنسيق مع الوزارة الوصية. فضلا عن دعم ومرافقة الشباب في مشاريعهم لاستحداث مؤسسات مصغرة ووضع آيات ناجعة لتنمية الموارد.

وفي سياق آخر، كشف المدير العام للديوان الوطني للأوقاف والزكاة،، أن حصيلة الزكاة من 2003 إلى 2021 تجاوزت 18.5 مليار دينار، مبرزا أن هذا التحصيل استفاد منه ما يزيد عن 4 ملايين و400 ألف مواطن. وساهمت بتمويل 7686 مشروعا يدويا وحرفيا أو مشاريع خدماتية لفائدة الشباب.

ليديا كبيش

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