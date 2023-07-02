بورويلة: وضع جميع الترتيبات لضمان نجاح الطبعة الـ15 للألعاب العربية

أكد اليوم الأحد رئيس لجنة الإعلام والاتصال والتسويق باللجنة المنظمة للألعاب العربية، ياسين بورويلة أنه تم وضع كل الترتيبات لضمان نجاح الطبعة الـ 15 للألعاب الرياضية العربية 2023 التي تستضيفها الجزائر من الـ 5 إلى الـ15 جويلية الجاري.

وأفاد بورويلة في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أنه تم وضع آخر الروتوشات لضمان نجاح هذه الألعاب ولاستقبال الضيوف في أحسن الظروف.

وكشف ذات المتحدث فيما يخص المرافق الرياضية التي ستحتضن أنه تم وضع أيضا اللمسات الأخيرة التي ستسمح بإجراء المنافسات في ظروف جيدة.

كما أنه تم توزيع جميع بطاقات الاعتماد لكل الفئات التي ستتدخل في التنظيم ومن بينها رجال الإعلام المكلفين بتغطية هذا الحدث.

رمزي أحمد توميات

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