بوحبيلة: 8422 متعاملا اقتصاديا ينخرطون في مبادرة تخفيض الأسعار في رمضان

تم إحصاء 8422 متعاملا اقتصاديا يساهمون في المبادرة التي تم إطلاقها من طرف مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري لتخفيض أسعار المواد واسعة الاستهلاك عبر 477 سوقا جواريا وذلك طيلة شهر رمضان.

وأوضح عضو مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عبد الرؤوف بوحبيلة في تصريح للإذاعة الوطنية، أن المبادرة التي جاءت تحت شعار”وطنيون اقتصاديا متحدون اجتماعيا”، تجسد التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بحماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقوف عليها ميدانيا، وبالتالي ضمان وفرة المنتجات بالشكل المطلوب عبر 58 ولاية.

واشار رئيس المكتب الجهوي للمجلس ببومرداس، الى ترحيب المتعاملين الاقتصاديين بهذه المبادرة التي ستشهد استقطاب المزيد منهم بغية دفعهم إلى الانخراط فيها.

وكشف ذات المتحدث عن أهم المواد واسعة الاستهلاك التي سيتم تسويقها في نقاط البيع، والاي تشمل المواد الغذائية بمختلف أنواعها على غرار الحليب ومشتقاته، الزيوت والسميد وكذا الخضر والفواكه إلى جانب الأجهزة الكهرومنزلية بمساهمة العديد من الشركات التي تقوم بتصنيعها وفق أسعار مدروسة في متناول الجميع.

كما كشف بوحبيلة عن إقرار تخفيضات على المواد الاستهلاكية بنسب تتراوح بين 5 و40 بالمائة والتي ترتبط بهوامش الربح لكل مادة.

رمزي أحمد توميات

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