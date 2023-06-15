بوتين: يسعدنا رؤية الرئيس تبون بالقمة الروسية الإفريقية الشهر القادم

15 يونيو، 2023

قال اليوم الخميس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الجزائر على رأس أهم الشركاء التجاريين لروسيا.

وجاء ذلك خلال محادثات أجراها مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بقاعة غيورغي بالعاصمة الروسية موسكو في إطار زيارة الدولة التي يقوم بها الرئيس تبون إلى روسا.

وقال الرئيس بوتين :”أنه يسعدنا في روسيا رؤية الرئيس الجزائري في القمة الروسية الإفريقية التي سوف تعقد في بطرسبورغ”. في طبعتها الـ2 نهاية الشهر القادم”

وأكد الرئيس الروسي على أن الجهود الروسية والجزائرية في صيغها متعددة الأطراف، تسهم، من بين أمور أخرى، في استقرار أسواق الطاقة العالمية.

وأضاف نفس المسؤول بالقول: “أشيد بالتعاون “الروسي-الجزائري” في إطار منظمة أوبك+. كما أن التعاون بين الجزائر وروسيا في منظمة أوبك+، يضمن الاستقرار في سوق المحروقات.

وأشار  الرئيس بوتين، إلى أن منتدى الأعمال الثنائي الذي انعقد أمس سيزيد الإهتمام بهذا الجانب بين البلدين.

رمزي أحمد توميات

15 يونيو، 2023

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