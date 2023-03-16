بوتين يدعو الرئيس تبون لزيارة روسيا

16 مارس، 2023

تلقى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون دعوة رسمية من قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لزيارة روسيا حسبما كشفت عنه رئيسة المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لروسيا، فالنتينا ماتفيينكو

وقالت فالنتينا ماتفيينكو، عقب استقبالها من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنها:” نقلت رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى رئيس الجمهورية، تتضمن دعوة رسمية لزيارة روسيا الاتحادية للمشاركة في القمة الثانية روسيا-افريقيا”.

وللتذكير فقد استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رئيسة المجلس الفيدرالي للجمعية الفيدرالية لروسيا، فالنتينا ماتفيينكو.

وحضر اللقاء عن الجانب الجزائري كل من رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية، عبد العزيز خلف، وكذا الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، عمار بلاني.

كما حضر عن الجانب الروسي سفير روسيا الاتحادية لدى الجزائر، فاليريان شوفاييف

رمزي أحمد توميات

16 مارس، 2023

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