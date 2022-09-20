بوتين يؤكد: الجزائر هي ثاني أكبر شريك تجاري لنا في إفريقيا

قبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوراق اعتماد اسماعيل بن عمارة، كسفير فوق العادة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى روسيا.

وتحدث بوتين عن العلاقة مع الجزائر و طبيعة الشراكة الاستراتيجية حيث قال: “في مارس من هذا العام، احتفلنا بالذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ودعونا الرئيس عبد المجيد تبون للقيام بزيارة إلى روسيا”.

وأكد الرئيس الروسي أن الجزائر هي ثاني أكبر شريك تجاري لروسيا في إفريقيا من حيث حجم التجارة. لافتا إلى أن التعاون التجاري والاقتصادي آخذ في التطور بنشاط كما هو في مجالات أخرى، بما في ذلك المجالات العسكرية – الفنية والإنسانية.

كما شدد بوتين أن روسيا تدعم الخط المتوازن الذي تنتهجه الجزائر في الشؤون الإقليمية والدولية، مؤكدا على مواصلة العمل معا لتعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الصحراء والساحل.

رمزي أحمد توميات

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