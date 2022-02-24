بوتين: سنرد بقوة على كل من يحاول الحيلولة دون القيام بالعمليات العسكرية ضد أوكرانبا

24 فبراير، 2022

أكد اليوم الخميس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه سيرد  فورا على أي محاولة من الخارج للحيلولة دون العملية العسكرية التي قامت بها القوات الروسية فجر اليوم ضد أهداف في أوكرانيا.

وقال بوتين في رسالة توجه بها إلى الشعب الروسي بمناسبة إطلاق العملية العسكرية الخاصة: “أوجه الآن بعض الكلمات المهمة جدا إلى الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية”.

وتابع الرئيس الروسي قائلا :” أيا كان من سيحاول الحيلولة دون إجراءاتنا ناهيك عن تشكيل خطر على دولتنا وشعبنا، يجب عليه أن يعلم أن رد روسيا سيكون فوريا وسوف يؤدي إلى نتائج لم تواجهوها أبدا في تاريخكم”.

وأضاف بوتين :”ردنا سيكون فورياً بعواقب لم تشهدوها في تاريخكم”، مردفا بالقول : “نحن مستعدون لأي تطورات وقد تم اتخاذ كافة القرارات المطلوبة في هذا الخصوص، وآمل أن يُسمع كلامي”.

رمزي أحمد توميات

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