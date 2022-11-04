بوتسوانا تجدد دعمها لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير

جدّد وزير الخارجية البوتسواني، ليبوكانك كوابي، تمسك بلاده وتشبثها الدائم بالدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. وأكد ليبوكانك كوابي خلال احتفالية أقامتها الحكومة البوتسوانية بمناسبة يوم الأمم المتحدة بغابروني أن بوتسوانا تدعم الشعب الصحراوي وقضيته العادلة حتى تقرير مصيره وتحقيق الاستقلال.

وأشار الوزير البوتسواني إلى أنـه “منذ الاستقلال ورغم التحديات فإن بلاده تضع ضمن أجندتها في مداولات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدفاع عن حق الشعوب في تقرير المصير ومنها الشعبين الصحراوي والفلسطيني.

في وقت سابق، دعت بوتسوانا الدول الأفريقية للتحدث بصوت واحد لدعم تحرير الصحراء الغربية والتضامن معها عبر الهيئات الدولية ذات الصلة.وكان رئيس جمهورية بوتسوانا، موغويتسي ماسيسي، قد أدان بشكل واضح استمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية في خطابه أمام القمة الأفريقية الاستثنائية حول إسكات البنادق التي عقدت يوم 6 ديسمبر 2020. داعيا الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة للتدخل من أجل تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير والاستقلال.

ف.س

معجب بهذه: إعجاب تحميل...