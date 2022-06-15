جدد ممثل بوتسوانا، إدغار سيسا أمام الدورة العادية للأمم المتحدة للجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار (C-24) الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، للتأكيد على دعم بلاده لإنهاء الإستعمار بالكامل من الصحراء الغربية.

و دعا ادغار سيسا اللجنة الخاصة إلى تحمل مسؤوليتها بالكامل في حماية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الصحراوي كما هو الحال مع الأقاليم الأخرى غير المتمتعة بالحكم الذاتي.

كما شجع ذات المتحدث اللجنة على القيام بمهمة زائرة للصحراء الغربية للتعرف على الوضع في الإقليم. لقد تأخرت المهمة الزائرة كثيرًا نظرًا لأن آخرها تم إجراؤها في عام 1975.

ليديا كبيش

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