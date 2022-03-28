أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، أنه يمكن كافة شركات العمرة السعودية الراغبة في التعاقد مع وكالات السياحة و الأسفار الجزائرية في إطار تنظيم نشاط العمرة لموسم 1443 هـ، الانخراط في العملية من خلال التسجيل على البوابة الجزائرية للعمرة عبر الرابط: https://bawabetelomra.dz

ودعا الديون الشركات السعودية الراغبة في الاستفسار عن أي معلومات إلى التواصل مع مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة عبر الايميل: omra@onpo.dz أو عبر الرقم +213.23.77.78.64.

رمزي أحمد توميات

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