بوابة إلكترونية لشركات العمرة السعودية الراغبة في التعاقد مع الوكالات الجزائرية

28 مارس، 2022

أعلن الديوان الوطني للحج والعمرة، أنه يمكن كافة شركات العمرة السعودية الراغبة في التعاقد مع وكالات السياحة و الأسفار الجزائرية في إطار تنظيم نشاط العمرة لموسم 1443 هـ،  الانخراط في العملية من خلال التسجيل على البوابة الجزائرية للعمرة عبر الرابط: https://bawabetelomra.dz

ودعا الديون الشركات السعودية الراغبة في الاستفسار عن أي معلومات إلى التواصل مع مصالح الديوان الوطني للحج والعمرة عبر الايميل: omra@onpo.dz أو عبر الرقم +213.23.77.78.64.

رمزي أحمد توميات

28 مارس، 2022

مقالات ذات صلة

الكلمة الكاملة لوزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أمام مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ 157

9 مارس، 2022

مشروع ميثاق اقتصاد المياه يقدّم توصيات لتجنّب أزمة مياه في الجزائر

29 أبريل، 2021

وزارة البريد: اعداد كتاب أبيض حول تطوير المهن والمواهب بمجال تكنولوجيات الإعلام والاتصال

23 مارس، 2021

تأسيس تكتل وطني للجمعيات والمجتمع المدني باسم نداء الوطن

6 مارس، 2021
الطبعة الوطنية - الحقوق محفوظة لشرشال نيوز
زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: