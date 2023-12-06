بهدف مراقبة تطوير النشاط المنجمي… إنشاء لجنة مشتركة بين وزارة الطاقة و المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

ترأّس كل من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، سيدي محمد بوشناق خلادي، أمس الثلاثاء، بمقر الوزارة، إجتماعا تنسيقيا ركّز على تطوير النشاط المنجمي في الجزائر، وفقا لتعهدات وتوجيهات رئيس الجمهورية، حسب بيان وزارة الطاقة.

وبحث الطرفان، خلال هذا اللّقاء الذي جرى بحضور إطارات من الوزارة ومن المجلس الوطني، الوضع الحالي للنشاط المنجمي في الجزائر، مع إبراز الإمكانات القائمة والتحديات التي يتعين مواجهتها، حسب ذات المصدر.

كما وركّزت المناقشات على الاستراتيجيات والخطط المزمع تنفيذها لتحفيز الاستثمار بالقطاع المنجمي بما يتوافق مع الأهداف الوطنية.

وللقيام بذلك، تقرر تعزيز التعاون وتكثيف المشاورات بين وزارة الطاقة والمناجم والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لضمان التنفيذ الفعال للمبادرات من خلال إنشاء لجنة مشتركة مسؤولة عن مراقبة وتقييم تنفيذ الإجراءات المقررة والدخول في مشاورات منتظمة من أجل التنسيق الفعال.

وفي ختام اللّقاء، تم التأكيد على الالتزام المشترك بالتنمية المستدامة للقطاع المنجمي في الجزائر، يختم بيان الوزارة.