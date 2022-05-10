أحصت وزارة التربية الوطنية، أزيد من 1.5 مليون مترشح لاجتياز امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة جوان 2022، حسبما كشف عنه المفتش بالمفتشية العامة للوزارة، بوعلام بن لعور.

وقال بن لعور في تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية، أن مصالح وزارة التربية الوطنية أنهت كل التحضيرات المتعلقة بامتحانات البكالوريا والتعليم المتوسط.

وحسب تصريحات ذات المتحدث، فقد أحصت الوزارة أزيد من 700 ألف مترشح لشهادة البكالوريا موزعين على أزيد من 2500 مركز إجراء على المستوى الوطني، فيما بلغ عدد المترشحين لامتحان شهادة التعليم المتوسط ما يقارب 740 ألف موزعين على أزيد من 2800 مركز إجراء.

في حين يبلغ عدد المترشحين الأحرار لشهادة البكالوريا أزيد من 13 ألف مترشحا ويفوق 276 ألف في شهادة التعليم المتوسط.

وفي سياق آخر، طمأن بن لعور المترشحين بأن مواضيع الاختبارات ستكون في متناول التلاميذ وخالية من التعقيدات، ووفق ما أكد وزير القطاع، بأنها ستكون ضمن ما تناوله التلاميذ حضوريا بالمؤسسة التعليمية خلال الفصول الدراسية الثلاثة.

أما بخصوص توقيت الامتحانات، فأكد المسؤول بوزارة التربية الوطنية، أن مراكز الإجراء ستفتح على الساعة السابعة والنصف صباحا بالنسبة للمترشحين

كما دعا الجميع إلى الالتزام بالوصول إلى مراكز الإجراء في الوقت المحدد حتى يتسنى لكل مترشح التعرف على القاعة التي يمتحن فيها مع إظهار بطاقة الهوية.

رمزي أحمد توميات

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