بن قرينة: مبادرة التلاحم الوطني أكبر مبادرة شهدتها الجزائر منذ الاستقلال

أفاد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، :”ان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيجد منا كل الدعم في حماية وصية الشهداء وحفظ أمن واستقرار البلاد”.

وجاء هذا التصريح، في كلمة لبن قرينة خلال افتتاحه الندوة الوطنية لتعزيز التلاحم وتأمين المستقبل، اليوم السبت بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة

وأوضح ذات المتحدث، أنه يدرك جيدا المخاطر التي تُحيط بالبلاد، مضيفا أن حركته تؤمن بأهمية تمتين الجبهة الداخلية وهذا الأمر تمثل في عقد هذه المبادرة.

وأضاف رئيس الحركة بالقول: “ليعلم الشعب الجزائري أن وفاءنا له يعكس اجتماعنا اليوم في ندوة التلاحم الوطني، ونؤكد أهمية الندوة التي نتطلع إلى ترقيته إلى فضاء حوار يستوعب كل التيارات”.

كما شدد بن قرينة، على أن هذه المبادرة هي خالصة للوطن وليست حسب الظرف ولا الحزب ولا أي استحقاق وطني، مؤكدا أنها أكبر مبادرة شهدتها الساحة السياسية منذ الاستقلال.

كما أشار ذات المتحدث، الى أن الجزائر دولة سلم وسلام ووفية لمبادئها وحريصة على التعاون في إطار الندية، مردفا بالقول : “نحن ملتحمون مع الجيش بكل قوة وواثقون في قدرته على حماية الجزائر من أي تربص بها”.

وأكد رئيس الحزب على أن هناك بعض الأبواق أرادوا أن يشوشوا على المبادرة قبل بدايتها، مشددا على أهمية التلاحم والتعاون لترقية الحوار من أجل الجزائر.

رمزي أحمد توميات

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