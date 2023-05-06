بن قرينة: بلادنا سائرةٌ نحو التَّجديد ضمن رؤية واعدة للجزائر الجديدة

بن قرينة: بلادنا سائرةٌ نحو التَّجديد ضمن رؤية واعدة للجزائر الجديدة

اكد اليوم السبت رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، على أن الجزائرُ اليوم، سائرةٌ نحو التَّجديد. ضمن رؤيةٍ واعدةٍ للجزائر الجديدة

وقال بن قرينة أن الوقت قد حان بالنسبة لنا جميعا كي ندرك أن التحديات الكبيرة والتحولات الكثيرة. الحاصلة اليوم في العالم وفي الإقليم تُوجبُ علينا التعاونَ والتضامنَ حتى تكون جبهتُنا الداخلية صلبةً. ونسيجُنا المجتمعي متماسكا .

وأضاف ذات المتحدث بالقول :”كما توجبُ علينا التفاهمَ والتنازلَ حتى تكون مؤسساتُنا منسجمةً ومتناغمةً .وتوجبُ علينا قبل ذلك وبعده تحمل وتقاسمِ الأعباء لبناء الجزائر الجديدة.

واردف بالقول : وتوجب علينا التخندق مع شعبنا حتى يكون قرارُنا سيدا، وأن نكون داعمين لدبلوماسيتنا النشطة لتكون فاعلة ومؤثرة. ولتكون نخبُنا يقظة ومجندة تصنع الافكار وتقود المبادرات .ولتكون احزابُنا متصدرة الدفاع عن الدولة ومؤسساتها تتنافس على خدمة المواطن، وليكون اقتصادنا منتجا ومتنوعا .وغداؤنا مؤمنا، ومحيطنا مستقراوآمنا”.

وشدد رئيس الحركة على أن حالة الاستقرار السياسي الذي تشهده بلادنا رغم كل ما يحوط بها من تعقيدات إقليمية. وتحديات اقتصادية وأمنية إنما هو ثمرة من ثمار الخيار الدستوري الذي استرجعنا به الجمهورية. وجنب الوطن مخاطر المرحلة الانتقالية المهددةلهوية الامة الجزائرية وسيادتها.

واوضح بن قرينة ان الجزائر بسبب أصالة خياراتها المبدئية، قد أصبحت مستهدفة من طرف قوى معادية. تريد أن تختلق الأزمات، وتحيك المؤامرات والدسائس. قصد عرقلة مسار بناء الدولة الجزائرية المحورية. التي تطلّع إليها الشهداء الأبرار والمجاهدون الصادقون.

كما أننا على يقين بأن جيشنا الشعبي السليل بقيادة رئيس الجمهورية وزير الدفاع. الذي استطاع أن يحرر البلاد من مستعمر الأمس. واستطاع أن يحمى البلاد من فتنة الإرهاب، واستطاع ان يرافق الحراك ويمنع اختراقَه، قادرٌ على مواجهة أشد التهديدات.

رمزي أحمد توميات

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