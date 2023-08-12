بن قرينة: التدخل العسكري في النيجر تهديد للجزائر

12 أغسطس، 2023

أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة بن قرينة، اليوم السبت، أن رفض الدولة الجزائرية التدخل العسكري في النيجر يعود لادراكها انعكاسات الخطيرة على المنطقة.

وجاء ذلك خلال نقاش نظمته حركة البناء الوطني، حول أبعاد الأزمة في النيجر وانعكاساته على الأمن القومي للمنطقة.

وأفاد بن قرينة، أن من بين انعكاسات هذا الانقلاب وخاصة التدخل العسكري، إيقاف وإفشال الزيارات الخارجية للرئيس تبون بكل أبعادها التي تريد تنويع الشراكات مع الصين وروسيا وبناء علاقات ذات بعد اقتصادي استراتيجي.

وأضاف ذات المتحدث، أنه على الدولة الجزائرية أن تبقي عينها مفتوحة، بعد الزيارات التي قام بها الكيان الصهيوني لتونس، والذي يتوقع من خلالها أن يكون هناك تطبيع من طرف الجارة الشرقية في الأيام القادمة معتبرا أن حصول ذلك ستكون نتيجته وجود الجزائر في حالة لا أمن ولا استقرار.

وشدد بن قرينة على ضرورة تنوير الوسائط المجتمعية والنخبة الوطنية ووضعها في واقع المخاطر التي تهدد الأمن القومي، داعيا الى ضرورة توحيد الصف الوطني، وتمتين الجبهة الداخلية من أجل التصدي لكل المخاطر الذي تحيط بالجزائر من كل جهة.

وحث رئيس حركة البناء، جميع الأحزاب والجمعيات، أن تعلن وبكل وضوح بأننا صف واحد ومع أي قرار يتخذه رئيس الجمهورية لحماية الأمن القومي الجزائري.

رمزي أحمد توميات

12 أغسطس، 2023

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