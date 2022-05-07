بن عتو يدعو إلى انتقال طاقوي مكيف مع الخصوصيات الوطنية

بن عتو يدعو إلى انتقال طاقوي مكيف مع الخصوصيات الوطنية

دعا اليوم السبت وزير الطاقة والانتقال الطاقوي بن عتو زيان، إلى اعتماد انتقال طاقوي مكيف مع الخصوصيات الوطنية، من أجل ضمان أمن طاقوي معزز ومستدام.

و قال زيان في كلمة ألقاها بمناسبة الطبعة الـ 26 ليوم الطاقة أن “الانتقال الطاقوي لابد أن يكون انتقالا مربحا وامنا وشاملا, يتكيف مع الخصوصيات الوطنية لتحقيق النجاعة الاقتصادية”.

و أوضح ذات المتحدث، أن النموذج الطاقوي الجديد الذي تصبو إليه الجزائر لابد أن يتماشى مع طبيعة تحدياته المستقبلية ومع مقوماته الطبيعية وثرواته التي تزخر بها.

وقال وزير الانتقال الطاقوي:”من خلال قراءتنا المتأنية الواعية في تجارب الغير، ندرك بأن الانتقال الطاقوي الآمن والسلس والمربح والمستدام هو انتقال كلي وشامل ومتعدد المستويات والجوانب والقطاعات، كونه مزيج مرن من الطاقة يكون ذو تماسك منظوماتي وهيكلي ذي مقبولية اجتماعية اقتصادية, يتغذى من منافعه ومنظومته القائمة”.

و حسب توضيحات نفس المسؤول، فإن الانتقال الطاقوي يستدعي القيام أيضا بتحولات في عدة مجالات أخرى على غرار المجال الرقمي والتكنولوجي والاجتماعي.

كما أكد الوزير بن عتو على الأهمية البالغة للهيدروجين الأخضر الذي من شأنه تحقيق قفزة في تخزين الطاقة وخفض البصمة الكربونية.

رمزي أحمد توميات

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