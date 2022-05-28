شدد، وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان، على أن التحول الطاقوي يستدعي منطقيا تحولات عدة، على غرار التحول الرقمي والصناعي.

وأوضح بن عتو، في كلمته خلال اليوم الإعلامي حول الطاقات المتجددة الذي أقيم تحت شعار “من أجل انتقال طاقوي مواطناتي”، أن هذا التحول ينبغي أن يضمن الأمن الطاقوي والغذائي والمائي.

وأكد ذات المتحدث، على أن قطاع الانتقال الطاقوي يعمل على نشر الطاقات المتجددة والاستغلال الأمثل للطاقات الشمسية، مبرزا أن دور الإعلام يتمثل في رسالة إعلامية هادفة ومسؤولة ومؤثرة خدمة للمجتمع وتوعية المواطنين بأهمية الطاقات المتجددة.

كما شدد وزير الانتقال الطاقوي على حتمية بناء عملية اتصالية بشكل تشاركي مع مختلف القطاعات، معتبرا أن المواطن يتمركز في صلب العملية التنموية وقطاعه يهدف لاستغلال كل الإمكانيات من أجل انتقال طاقوي سلس.

وأضاف بن عتو قائلا أنه :” من واجبنا وضع كل الخبرات والكفاءات لخدمة الإعلام الوطني وإمداده بالمعطيات والمعلومات الضرورية”.

ليديا كبيش

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