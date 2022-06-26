انطلقت اليوم الأحد بفندق ماريوت، فعاليات لقاء الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل حول الرهانات الطاقوية للألفية الثالثة وتحديات الأمن الطاقوي للجزائر، يحضور وزير الإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة بن عتو زيان.

وأبرز بن عتو، لدى القائه لكلمة بالمناسبة، سعي الجزائر لبناء نموذج طاقوي متنوع، موضحا أن ذلك يندرج ضمن مخطط عمل الحكومة تنفيذًا لبرنامج رئيس الجمهورية، مؤكدا أنّ الأولوية اليوم هي ضمان الأمن الطاقوي و إيلاء عناية خاصة للمناطق المحرومة وكذا القطاعات المنتجة ودعم إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وفي هذا الصدد، كشف ذات المتحدث عن وجود مخطط وطني طموح لإنتاج الهيدروجين الأخضر، مشددا على أن الجزائر تملك قدرات هائلة طبيعية و بشرية للانتقال الطاقوي، داعيا المؤسسات الناشئة لإقتحام هذا المجال الحيوي.

كما أكد وزير الانتقال الطاقوي، على أنّ الجزائر إتخذت كافة التدابير لدعم الإنتقال الطاقوي من خلال التكوين والبحث والدعم، لافانا الى سعي مصالحه لوضع هندسة طاقوية جديدة بما يتماشى و ما هو معمول به عالميا، وكذا التقليل من الكربون في الإستهلاك الطاقوي .

وجدد بن عتو التأكيد على سعي قطاعه لخلق مزيج طاقوي فعال مع كل القطاعات، وهو ما يستوجب تحول مجتمعي ينبغي فيه اقحام كل المجتمع من خلال تغيير طريقة الإستهلاك والتعامل مع الطاقة.

كما أبرز ذات المتحدث سعي الدولة في ذكرى ستينية الإستقلال لضمان أمن طاقوي معزز بتكامل جهود كافة القطاعات لتثمين الفرص الوطنية المتاحة.

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...