بن عتو: إطلاق مناقصة مشروع إنجاز “سولار 1000” للطاقة الشمسية

21 فبراير، 2022
أعلن وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان،  عن اطلاق مناقصة مشروع إنجاز “سولار 1000” للطاقة الشمسية، كاشفا عن سحب أزيد من 80 متعاملا لدفتر الشروط.
وأوضح بن عتو، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا المشروع كان له صدى مقبولا جدا لدى المستثمرين، كاشفا أن شركة شمس المختلطة بين مجمعي سوناطراك وسونلغاز، هي من تتكفل بتسيير هذا المشروع، للنجاز محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 1000 ميغاواط في شكل حصص تتراوح سعتها بين 50 و300 ميغاواط لكل واحدة.
كما أشار ذات المتحدث، الى أن الخبراء الذين عملوا على دفتر الشروط قد رفعوا جميع العراقيل، لاسيما في المجال التقني والتكنولوجي والمالي بهدف السماح للمتعاملين المعنيين بتقديم عروضهم.
و كشف وزير الانتقال الطاقوي، أن عديد الخبراء قد شاركوا في اعداد دفتر الشروط، لاسيما من أعضاء لجان تنظيم الكهرباء والغاز والمحروقات ومجمعات سونلغاز وسوناطراك، اضافة إلى اطارات من وزارات الصناعة والطاقة والمناجم والانتقال الطاقوي.
ليديا كبيش

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