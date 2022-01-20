وجّه الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، تعليمة إلى أعضاء الحكومة، طالبهم من خلالها تأجيل كل زيارات العمل والتفقد التي يعتزمون القيام بها إلى ولايات الوطن، نظرا للوضعية الوبائية التي تعيشها البلاد بسبب الإرتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

كما طلب الوزير الأول بتأجيل كل الملتقيات والأيام الدراسية مع الحرص على منع كل أنواع التجمعات على مستوى الإدارات المركزية والمحلية، كإجراء وقائي وإحترازي يبنغي احترامه.

ش.ن

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