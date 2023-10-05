بن عبد الرحمان يؤكد: القضاء على السكنات القصديرية أولوية الدولة

اكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان على حرص الدولة الجزائرية الكبير على تعزيز التعاون بين الدول الإفريقية في مجال السكن

وأبرز بن عبد الرحمان أن تنظيم الجمعية العامة الاستثنائية لشركة “شلتر إفريقيا” بالجزائر دليل على اهتمام الدولة بهذا المجال الحيوي.

وقال ذات المتحدث: “أن بلادنا الجزائر وإدراكا منها لأهمية هذه الشراكة أولت أهمية كبيرة لهذه المشاريع حيث تم في مجال البنية التحتية إنجاز 90 بالمائة من طريق الوحدة الإفريقية على مسافة 10 الاف كلم”.

وأردف الوزير الأول بالقول: “الرهانات والتحديات التي تواجهها القارة الإفريقية تسوتجب علينا التآزر وبذل المزيد من الجهد لتطوير شراكة إفريقية إفريقية فعالة التي طالما سعت إليها الجزائر”.

في حين اشار نفس المسؤول الى أن الجزائر شهدت جملة من الإصلاحات جعلت منها وجهة استثمارية واعدة وهو الأمر الذي انعكس ايجابا على جميع القطاعات ومنها قطاع السكن.

واضاف بن عبد الرحمان بالقول: “قطاع السكن يعد حلقة قوية في الاقتصاد الوطني، وبهدف تلبية الطلب المتزايد قام قطاع السكن بتسطير برنامج شمل مختلف الصيغ بأسعار تلبي القدرة الشرائية للمواطن”.

وأبرز الوزير الأول إلى سياسة الدولة في قطاع السكن، مشددا على أن إزالة جميع مظاهر السكنات الهشة من أولويات السياسة الوطنية للسكن

كما اشار بن عبد الرحمان الى ان إصلاحات رئيس الجمهورية ساهمت في تحقيق إكتفاء ذاتي في مواد البناء ونطمح في الولوج للسوق الأفريقية مبرزا أن الجزائر تعمل على فتح خطوط جوية مباشرة تربطها بالعواصم الأفريقية تنفيذا لتعليمات الرئيس تبون لتفعيل حقيقي لمنطقة التجارة الحرة

رمزي أحمد توميات

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