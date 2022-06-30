أشرف اليوم الخميس، الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمن، على انطلاق أشغال منتدى الأعمال “الجزائري المصري”، أين أكد على أن الجزائر لها مزايا كثيرة تجعل منها وجهة إستثمارية جذابة بامتياز.

وقال بن عبد الرحمان أن :”الجزائر لها مزايا كثيرة تجعل منها وجهة إستثمارية جذابة بامتياز، كما لها فرص كثيرة للإستثمار، حيث تتمتع بشبكة متطورة من الطرق البرية والمواني، حيث تتمتع بشبكة متطورة من الطرق البرية والمواني والمطارات”.

وأكد ذات المتحدث، التزام الرئيسين عبد المجيد تبون وعبد الفتاح السيسي، بالعمل على كل ما من شأنه رفع مستوى التعاون والشراكة بين الجزائر ومصر، وكذا حرصهما على زيادة حجم الاستثمارات البينية. وتعظيم الإستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار وزيادة معدلات التبادل التجاري.

كما لفت الوزير الأول، الى أن الجزائر أنجزت أو باشرت بإنجاز مشاريع طرق كبرى تربطها بالقارة الإفريقية. من خلال منفذين بريين في مدينتي تمنراست وتندوف. بالإضافة إلى إتفاق الجزائر مؤخرا مع موريتانيا لإنجاز مشروع طريق بري يربط مدينتي تندوف والزويرات.

وكشف بن عبد الرحمان، أن كل هذه البنى الاستراتيجية ستسمح للمستثمرين الذي يوطنون نشاطاتهم بالجزائر بفتح منافذ تجارية وتصديرية نحو الأسواق الإفريقية. التي يفوق عدد المستهلكين فيها المليار نسمة.

كما أبرز ذات المتحدث، أن الجزائر تقدم كل شروط النجاح للإستثمار والشراكة. لاسيما فيما يتعلق بمشاريع ذات جدوى تصديرية نحو دول إفريقيا وغيرها حيث سعت الجزائر لتسريع حركة التنمية الاقتصادية، من خلال تبنيها جملة من الإصلاحات الهيكلية لتطوير القطاعات الاقتصادية التي تساهم في خلق مناصب الشغل، وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي.

وكشف الوزير الأول، أن الجزائر تقترح في مجال الطاقة، الاستثمار في مجالات إستكشاف وإنتاج البترول والغاز. لتحقيق مستويات أعلى من عمليات التصدير. وفي مجال الطاقات المتجددة، فالجزائر تتوفر على برامج استثمارية مربحة، وبالأخص في إنتاج الطاقة الكهروضوئية

كما أشار نفس المسؤول، الى أن الصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع الزراعي تحظى باهتمام خاص في برنامج الحكومة لكونها تشكل القيمة المضافة الأساسية من حيث استحداث فرص العمل والمساهمة في الإنعاش الاقتصادي.

ليديا كبيش

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