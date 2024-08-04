بن طالب يستقبل الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل

إستقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، صبيحة اليوم الأحد، بمقر الوزارة، ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل.

وجرى اللقاء، حسب ما أورده بيان وزارة العمل، بحضور أعمر تاقجوت، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وكل من الأمين العام للوزارة، مدير الدراسات القانونية والتعاون وكذا مدير علاقات العمل، إلى جانب الأمناء العامون لفدراليات عمال البترول والغاز والكيمياء الموانئ وكذا السكك الحديدية.

هذا ويجدر التنويه إلى أن هذا اللقاء، يندرج في سياق تبادل وجهات النظر بين المنظمات الإقليمية والدوليه في مجال العمل النقابي وسبل التعاون وتعزيز هذه الشراكة بين النقابات الجزائرية والدولية.

وتطرّق فيصل بن طالب، في معرض حديثه، إلى الجهود التي تبذلها الدولة الجزائرية في سبيل توفير حماية اجتماعية قوية وشاملة للعامل الجزائري والشروط الملائمة للحفاظ على كرامته، في إطار العدالة المتوازنة بين رب العمل و العامل وبين الحكومة.

كما تطرّق وزير العمل، إلى المكتسبات الح ققة في الجزائر على غرار الزيادات التي عرفتها الأجور والرفع من معاشات ومنح التقاعد، معرجا على البيئة النقابية بالجزائر بمكوناتها المتنوعة وحماية الحق في ممارسة العمل النقابي الذي ساهم في إثراء الحوار الاجتماعي الذي تعمل الدولة على تعزيزه، مشيرا إلى حرص الدولة على توفير كل الشروط التي من شأنها الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.

كما ثمّن ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل، من جهته، الجهود التي تقوم بها الجزائر في مجال تعزيز القدرات الاجتماعية ولاسيما من خلال الزيادات التي شهدتها الأجور والأريحية التي يعرفها المجتمع والعمال الجزائريين في مختلف المجالات، خاصة بعد التخفيض من قيمة الضريبة على الدخل، مؤكدا على رغبته في تعزيز أواصر التعاون في مختلف المجالات ذات الصلة.

وتجدر الإشارة إلى أن ستيفن كوتون، الأمين العام للاتحاد الدولي لعمال النقل يزور الجزائر بدعوة من الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين.

شرف الدين عبد النور