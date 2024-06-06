بن طالب يرافع لوضع حد للسياسة الإسرائيلية تجاه العمال الفلسطينيين 

رافع وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم، عبر مداخلة باسم الجزائر، بمناسبة مشاركته في أشغال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقدة بجنيف السويسرية، ابتداءً من 3 إلى 14 جوان الجاري، من أجل وضع حد للسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين بصفة عامة، و العمال بصفة خاصة.

و أثنى بن طالب، في مداخلته، على ما تضمنه التقرير الذي أعده المدير العام لمنظمة العمل الدولية، من معطيات تعكس الوضع المأساوي الذي آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في قطاع غزة، وفي الأراضي المحتلة، نتيجة استمرار المحتل الإسرائيلي في ممارساته الهمجية ضد الشعب الفلسطيني.

كما عبّر وزير العمل، عن إدراك الجزائر للصعوبات التي لقيها فريق المكتب الدولي لإعداد هذا التقرير، بسبب ممارسات التضييق التي ينتهجها المحتل تجاه الهيئات الدولية العاملة في الأراضي المحتلة، مؤكدا تضامنها ودعمها الكامل لمكتب العمل الدولي.

و أضاف الوزير، أن استمرار المحتل الإسرائيلي في اعتداءاته الهمجية على قطاع غزة، والجرائم التي يقترفها في حق المدنيين من قتل وتهجير وتجويع وهدم للبنى التحتية، آخرها اجتياح منطقة رفح، ومنعه لدخول المساعدات الإنسانية، أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلا، بسبب انتشار الفقر والأمراض والمجاعة، خاصة في قطاع غزة.

كما أشار وزير العمل و التشغيل و الضمان الإجتماعي، إلى أنه وأمام هذا الوضع الكارثي فإن الجزائر، تدين وبأشد العبارات، هذه الممارسات تجاه الشعب الفلسطيني، والتي لم تردعها القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن المشار إليها في التقرير.

و أردف فيصل بن طالب، القول أن العمال الفلسطينيين، يعيشون وأفراد أسرهم في قطاع غزة، وضعا مأساويا بسبب فقدانهم لمناصب عملهم، وتوقف عجلة النشاط الاقتصادي، وانهيار سوق العمل وارتفاع نسبة البطالة، “زاد من حدته استمرار الاحتلال في انتهاك حقوق العمال الفلسطينيين، ضاربا عرض الحائط جميع الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بالعمل”-يضيف الوزير-.

و أشار وزير العمل، في ذات السياق، أن الوضع في الضفة الغربية لا يختلف، حيث يعاني الفلسطينيون من وضع اقتصادي وإنساني صعب، بسبب البطالة وإلغاء تصاريح العمل، وفرض قيود على تنقل العمال، و تسجيل ارتفاع في

حوادث العمل والوفيات، ناهيك عن الممارسات الاستيطانية وأشكال العنف التي يتعرضون لها.

وفي ظل هذه المأساة الإنسانية، يضيف الوزير، “فإن الجزائر تدعو و بإلحاح منظمة العمل الدولية إلى التعجيل في وضع الخطط اللازمة، وتنفيذ البرامج الطارئة لتقديم الدعم لأطراف العمل الثلاثة بغرض توفير الاحتياجات الأساسية، خاصة للعمال من سكان غزة العالقين في الضفة الغربية، والأسر التي أصبحت دون مأوى، من أجل التخفيف من معاناتهم”، يقول ذات المتحدث.

كما دعت الجزائر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية إلى القيام بزيارة إلى الأراضي المحتلة، للوقوف على واقع المأساة الإنسانية التي يعانيها العمال الفلسطينيون، وإجراء حوار مع أطراف العمل الثلاثة، لإعداد خطة تتضمن إجراءات عملية لمساعدة الفلسطينيين وجبر ضررهم.

و أكدت الجزائر، حسب الوزير، على ضرورة إيجاد السبل الكفيلة، بإنفاذ التوصيات الواردة في هذا التقرير، ودعت المدير العام لتقديم إحاطة لمجلس الإدارة في دورته القادمة حول تنفيذها.

و حثت الجزائر، أطراف المنظمة على تمكين دولة فلسطين، من المشاركة في أشغال منظمة العمل الدولية، وفقا للقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

شرف الدين عبد النور