بن طالب يتحادث بجنيف مع نظيرته وزيرة العمل الفلسطينية

أجرى وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم، على هامش مشاركته في أشغال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقدة بجنيف – سويسرا، محادثات مع نظيرته وزيرة العمل الفلسطينية، إيناس العطاري.

و تمحورت المحادثات بين الطرفين، و التي جرت بحضور السفير الممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا، رشيد بلادهان، ووفدي البلدين، حول التعاون بين الجزائر ودولة فلسطين، في مجال العمل والضمان الاجتماعي.

كما شكّل اللقاء، حسب بيان وزارة العمل، فرصة أعرب فيها الوزير بن طالب، عن تضامن الجزائر المطلق مع القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب فلسطين، ونصرتها في مختلف الحوافل الدولية، إلى جانب العمل على تدعيم التعاون بين البلدين، في مختلف الجدالات ذات الاهتمام المشترك.

كما كان اللقاء، حسب ذات المصدر، فرصة ذكّر فيها وزير العمل، بالعلاقات الأخوية القوية والمتميزة التي تربط البلدين.

شرف الدين عبد النور