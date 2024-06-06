بن طالب يبرز بجنيف موقف الجزائر الثابت إزاء القضية الفلسطينية

عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الخميس، مداخلة باسم الجزائر، في إطار مشاركته، ضمن أشغال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقدة بجنيف – سويسرا، على رأس وفد ثلاثي التشكيلة، يضم ممثلين عن الحكومة، وعن العمال وأرباب العمل، بحضور أطراف العمل الثلاثة، يمثلون أكثر من 180 دولة حول العالم.

و أبرز بن طالب، خلال هذا المؤتمر، موقف الجزائر الثابت، إزاء القضية الفلسطينية، وإدانتها للممارسات الهمجية للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.

كما أبرز الوزير فيصل بن طالب، الوضع المأساوي الذي يعيشه العمال الفلسطينيون، وأفراد أسرهم في قطاع غزة، جراء الأوضاع الكارثية الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية في القطاع، وفي الأراضي المحتلة، وذلك في سياق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية، جيلبرت هونجبو، بشأن أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة، المعروض على المؤتمر الدولي هذا العام.

شرف الدين عبد النور