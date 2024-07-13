بن طالب يبرز الاجراءات الحكومية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين

أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم، خلال إشرافه على فعاليات “يوم إعلامي حول إنجازات القطاع من خلال بعض الهيئات تحت الوصاية، وكذا التتويجات الدولية التي تحصلت عليها هذه الأخيرة في مجال الرقمنة”، جملة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في سبيل دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

ولفت فيصل بن طالب، في كلمته، إلى الزيادات المتتالية للأجور خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى غاية 2024، التي قدرت بـ4 زيادات، استفاد منها أزيد من 20 مليون موظف ومتعاقد في الوظيف العمومي، وإعفاء الأجور التي لا تتجاوز 30.000 دج من الضريبة عن الدخل الإجمالي، طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، فضلا عن التثمين السنوي والزيادة الاستثنائية المعاشات ومنح التقاعد التي رصد لها خلال الأربع سنوات الماضية 2020 – 2024، غلافا ماليا مقدر بحوالي 1.100 مليار د.ج لدعم القدرة الشرائية للمتقاعدين، من بينه مبلغ 172 مليار دج لتثمين منح ومعاشات التقاعد لشهر ماي 2024، حيث تجاوزت الزيادات لبعض الفئات من المتقاعدين، حسب الوزير، نسبة 40% خلال الفترة الممتدة من سنة 2020 إلى غاية السنة الجارية.

وتم في ذات السياق، يضيف وزير العمل، إعادة تثمين منحة البطالة، من 13.000 دج إلى 15.000 دج، ابتداءً من شهر جانفي 2023، بالإضافة إلى إطلاق برنامج يتضمن منح 60 ألف إعانة بعنوان سنة 2024 لبناء السكن الريفي لفائدة العمال الأجراء والمتقاعدين، حيث خصّص الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية لذلك غلافا ماليا قدره 30 مليار دج، ووضع نظام معلوماتي لتسيير العملية وتمكين المواطنين من إبداع ملفاتهم عن بعد.

شرف الدين عبد النور