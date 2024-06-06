بن طالب يبحث مع نظيره السوري سبل تعزيز التعاون في مجال العمل والتشغيل

أجرى اليوم، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، على هامش مشاركته في أشغال الدورة 112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة بجنيف – سويسرا، محادثات، مع نظيره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل السوري، لؤي عماد الدين المنجد.

و تمحورت المحادثات، التي جرت بحضور السفير الممثل الدائم للجزائر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف والمنظمات الدولية بسويسرا، رشيد بلادهان، ووفدي البلدين، حول علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، في مجال العمل والتشغيل، وتعزيز سبل التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما كان اللقاء، حسب بيان وزارة العمل، فرصة ذكّر فيها الوزير بن طالب، بالعلاقات الأخوية المتينة والمتميزة، التي تربط البلدين.

شرف الدين عبد النور