بن شيخ ينوه بدور الأمن الوطني الفعال في مكافحة كورونا

أشرف المدير العام للأمن الوطني، فريد بن شيخ، بالمدرسة العليا للشرطة “علي تونسي” بالجزائر العاصمة، على مراسم افتتاح الأيام الطبية الجراحية الثالثة عشر للأمن الوطني. حول موضوع “مضاعفات وباء كورونا على أجهزة جسم الانسان”.

وعرفت هذه المراسم مشاركة أساتذة ودكاترة باحثين من مختلف المصالح الطبية للأمن الوطني. الهيئات الصحية للجيش الوطني الشعبي و أطباء مختصين من مختلف الدوائر الوزارية، وخبراء جزائريين من خارج الوطن.

وأشاد بن شيخ بحرص السلطات العليا للبلاد، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، منذ ظهور كورونا، على تسخير كل الإمكانيات المادية. وتجنيد الموارد البشرية اللازمة لاسيما مستخدمي قطاع الصحة الموسومين بالجيش الأبيض. الذين كانوا في الواجهة الأولى للتصدي لهاته الجائحة.

كما نوه ذات المتحدث بدور الأمن الوطني ومساهمته الفعالة في مكافحة هذه الجائحة. مذكرا بعدد الوفيات المسجلة في صفوف أفراد الشرطة البالغ عددهم 248 عنصر.

هذا وقد تم تكريم بهذه المناسبة نخبة من أساتذة الطب وأعضاء السلك الشبه طبي للأمن الوطني المحالين على التقاعد. نظير الجهود التي بذلوها طيلة مسارهم المهني في التكفل الصحي بمستخدمي الجهاز

رمزي أحمد توميات

معجب بهذه: إعجاب تحميل...