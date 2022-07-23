بن زيان ينتقد تجاهل المؤسسات للابتكارات البحثية

انتقد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، عدم استغلال الابتكارات التي تتوصل إليها فرق البحث، مطالبا الإدارات بضرورة رفع العوائق المسجلة حاليا.

وأكد بن زيان لدى إلقائه لكلمة خلال إشرافه على الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، أن تحقيق المشاريع الابتكارية وإدماجها يتطلب توفير كل الظروف لخلق الابتكارات داخل المؤسسات والحفاظ عليها وهو ما يتطلب فكرا إداريا يسمح برفع العوائق القائمة والمسجلة حاليا.

وكشف ذات المتحدث، عن تسجيل عدم استغلال الابتكارات التي تتوصل إليها فرق البحث، الأمر الذي يتطلب مراجعة النمط الإداري المعتمد واعتماد التواصل لتحقيق بيئة بحثية محفزة على الابتكار، مضيفا بالقول: “لا ينبغي الاكتفاء بحلول مبتكرة بل لابد اعتمادها وتوظيفها من طرف الجهات الفاعلة”.

كما أشدد وزير التعليم العالي، على ضرورة إرساء أسس عمل ممنهج ومتناسق من خلال مقاربة تشاركية بين كل الفاعلين والباحثين للأخذ بعين الاعتبار اقتراحات تنسجم مع احتياجات الدولة.

رمزي أحمد توميات