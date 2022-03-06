بن زيان يعلن عن اطلاق مشروع لرقمنة ودراسة أولية لاستهلاك الأسماك

أعلن اليوم الأحد، وزير الصيد البحري وتربية المائيات، سفيان صلواتشي، عن إبرام إتفاقيات مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، لتثمين البحث العلمي في قطاع الصيد البحري.

وأوضح صلواتشي، أنه تم من أجل تعزيز القدرات الصيدية وتربية المائيات إطلاق 4 مشاريع في إنتاج أسماك “الدورات” بكل من ولايات سكيدة، الشلف، تلمسان، وبقدرات إنتاجية قدرت بـ 2000 طن.

وكشف ذات المتحدث، أنه تم اطلاق مشروع بناء وإصلاح سفن الصيد البحري أين تم منح العقار عبر 12 ولاية ساحلية قصد صنع السفن في أعالي البحار بطول 35 مت.

وأشار وزير الصيد البحري وتربية المائيات إلى أن قطاعه يعرف إطلاق مشروع عملية رقمنة ودراسة أولية لاستهلاك الأسماك ودعم الإستثمار في تربية المائيات، لما يتطلع للمستهلك من خلال تربية المائيات وتنمية الصيد في أعالي البحار وصيد السفن والصيد في أعالي البحار وتصنيع السفن وانشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

كما كشف نفس المسؤول أنه سيتم توقيع إتفاقية في مجال البحث العلمي من أجل مرافقة وتعزيز الديناميكية التي يشهدها إقتصاد الصيد البحري، وتمكينه من الإستفادة من الخبرات ونتائج البحث لتحديث النتائج والتطلعات في افاق 2024.

رمزي أحمد توميات

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