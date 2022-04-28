قال اليوم الخميس، وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أن:” مصالحي بذلت جهدا كبيرا لتوظيف حاملي شهادة الدكتوراه والماجستير”

وأوضح بن زيان، في معرض رده على سؤال النائب محمد منور بن شريف، أن هذه الجهود تتمثل في فتح فضاءات جديدة في الفضاءات الاقتصادية وكذا إتاحة رتب جديدة بالتعاون مع المديرية العامة للوظيفة العمومية.

وأبرز ذات المتحدث، أن مصالحه تعمل بالتعاون مع وزارة السكن والولاة لإيجاد صيغ يمكن تخصيصها للأساتذة، بالإضافة الى سعيهم لرفع التجميد عن 160 مسكن المسجلة سنة 2011 بوهران.

كما كشف الوزير، أن قطاع التعليم العالي باشر إجراء اجتماعات دورية مع الشركاء الاجتماعيين وإنشاء لجنة وطنية لمراجعة القوانين الأساسية تتشكل من مختلف الشركاء من ممثلي النقابات والأساتذة والباحثين الدائمين،.

وأوضح وزير التعليم العالي أن مخرجات هذه الاجتماعات ستساهم في اقتراح مشروع قانون أساسي يلبي تطلعات مختلف الفئات.

ليديا كبيش

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