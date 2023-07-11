بن رقطة: لأول مرة تسجيل 48 و49 درجة بالشمال

كشفت هوارية بن رقطة المكلفة بالإعلام بالديوان الوطني للأرصاد الجوية، أن الديوان ولأول مرة يسجل أرقام قياسية في درجات الحرارة على الولايات الساحلية والتي تعدت 48 درجة مئوية.

وأوضحت بن رقطة، أن موجة الحر سببها تمركز مرتفع للضغط الجوي العلوي شمال الجزائر محمل بهواء ساخن في الغلاف الجوي. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في درجات الحرارة القصوى والدنيا وهي وضعية إستثنائية.

وأكدت ذات المتحدثة، أن الديوان ولأول مرة يسجل درجات حرارة قياسية على غرار الأمس، أين تم تسجيل 46 درجة تحت الظل بالدار البيضاء بالعاصمة و 47 درجة ببلدية براقي مبرزة أن درجات الحرارة الدنيا هي الأخرى عرفت إرتفاعا قياسيا. أين ستتراوح مابين 34 الى 36 درجة مئوية.

٥ي حين أعلنت بن رقطة، أن درجات الحرارة ستبقى مرتفعة وفوق معدلها الفصلي الى غاية صبيحة الأربعاء. غير أنها ستعرف انخفاضا طفيفا غدا الأربعاء. لتتراوح مابين 39 إلى 40 درجة. بينما يومي الخميس والجمعة درجات الحرارة ستكون فصلية.

أما بالنسبة للرطوبة فستكون عالية على المناطق الساحلية والقريبة من الساحل أين تتعدى 80 بالمائة تضيف ذات المتحدثة التي أشارت إلى أن الديوان سيصدر نشرية خاصة تحذر من إستمرار إرتفاع درجات الحرارة طيلة نهار يوم غد الأربعاء على كافة الولايات الشمالية.

كما أن هناك موجات حر متسلسلة نحو المناطق الأخرى خلال الأيام المقبلة.

رمزي أحمد توميات

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