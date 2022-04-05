كشف اليوم الثلاثاء، مدير التطوير الفلاحي و الريفي بالمناطق الجافة وشبه الجافة بوزارة الفلاحة، مسعود بن دريدي، أن كمية الحليب الطازج المجمعة تقدر ب 60 مليون لترا شهريا

وقال بن دريدي، لدى نزوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، :”أن وزارة الفلاحة لضمان توفير المواد الفلاحية واسعة الإستهلاك خلال الشهر الفضيل اتخذت تدابير استباقية ككل سنة بتوفير مادتي القمح اللين والصلب بكميات كافية على مستوى 411 مطحنة خاصة بمادة الفرينة و 145 خاصة بمادة السميد “.

وفي هذا الصدد جدد ذات المتحدث التأكيد على وفرة المادة الأولية لمادتي القمح والسميد، مطمئنا المواطنين بأن عملية التموين تتم بشكل دوري و منتظم.

وبخصوص مادة الحليب، كشف بن دريدي عن تموين 119 ملبنة منها 15 تابعة لمجمع “جيبلي” و 104 ملبنة خاصة وطنيا بصفة منتظمة، مرجعا سبب الندرة إلى سلسلة التوزيع و الثقافة الإستهلاكية للمواطن كاشفا أن كمية الحليب الطازج المجمعة تقدر ب 60 مليون لترا شهريا.

ومن جهة أخرى، أكد ضيف الإذاعة على وفرة المخزون الإستراتيجي للدولة بكميات كافية و لا خوف من الندرة، متوقعا تحقيق جني انتاج وفير هذه السنة بفضل كمية الأمطار الأخيرة التي سجلت بمختلف مناطق الوطن.

وكشف المسؤولبوزارةالفلاحة، عن استحداث 162 نقطة بيع للبقول الجافة على المستوى الوطني، خلال الشهر الفضيل من أجل تقريب المنتوج من المستهلك.

رمزي أحمد توميات

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