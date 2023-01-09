بن دريدي: أسعار البيض ستشهد انخفاضا في الأيام المقبلة

9 يناير، 2023

أكد اليوم الاثنين، الناطق الرسمي باسم وزارة الفلاحة ومدير الإنتاج بالقطاع، مسعود بن دريدي، على إمكانية انخفاض أسعار مادة البيض خلال الأيام المقبلة.

وكشف بن دريدي خلال حلوله ضيفا على الإذاعة الوطنية، أنه تمت دراسة مشكل ارتفاع أسعار مادة البيض مع الشركاء خاصة منهم المجلس المهني المشترك لشعبة الدواجن والفدرالية الوطنية لمربي الدواجن

وقال ذات المتحدث : “اللقاء تمحور أيضا حول وضع استراتيجية لتطوير شعبة الدجاج البيوضـ وكذا حث المنتجين على إعمار العنابر ليزيد الإنتاج في الأيام القليلة القادمة بشكل سيؤدي إلى انخفاض في الأسعار”.

رمزي أحمد توميات

9 يناير، 2023

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