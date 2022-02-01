بن حبيلس تشرف على إطلاق قافلة إنسانية لصالح 58 ولاية

أشرفت صبيحة اليوم الثلاثاء، رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، على إنطلاق قافلة إنسانية لصالح 58 ولاية

وأوضح بيان للهلال الأحمر الجزائري هذه المبادرة تأتي في إطار الإستجابة المتواصلة للهيئة التضامنية، لمواجهة إنتشار فيروس كورونا ودعما لمجهودات الدولة.

وحسب نص البيان فإن القافلة تتضمن عدة مساعدات منها 116 مكثف أكسجين، أكثر من 100 طن من المواد الطبية المستعلمة في البروتوكول العلاجي لمرضى كوفيد، بالإضافة إلى كمامات وألبسة واقية ومواد تعقيم وتطهير.

كما قدم الهلال الأحمر الجزائري مساعدات إضافية للولايات الحدودية الغربية مساهمة منه في الحد من إنتشار الجائحة، وذلك في ظل دخول الجزائر موجة رابعة وتضرر هذه الولايات من إنتشار الفيروس.

رمزي أحمد توميات

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