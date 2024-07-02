بن جامع يُرافع من أجل تأمين وصول المساعدات إلى قطاع غزة

بن جامع يُرافع من أجل تأمين وصول المساعدات إلى قطاع غزة

رافع مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، اليوم، من نيويورك، من أجل تأمين وصول المساعدات إلى قطاع غزة.

و دعا بن جامع، في كلمته، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة مسألة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، إلى السرعة في تأمين وصول المساعدات إلى شمال القطاع لتفادي محاعة تامة، مشيرا إلى أن الجوع وسوء التغذية تسببت في أزمة كارثية بالقطاع.

و ذكّر عمار بن جامع، باعتماد مجلس الأمن، شهر ديسمبر الماضي، قرارا يقضي بإنشاء آلية لتسيير الإجراءات الخاصة بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، “لكن الأحداث والوقائع أثبتت عدم نجاعة وفعالية هذا القرار”، يضيف السفير الجزائري.

ولفت عمار بن جامع، في ذات السياق، إلى أنه عندما تم اعتماد هذا القرار، بدأت تدخل يوميا إلى قطاع غزة حوالي 100 شاحنة، فيما كانت تدخل يوميا إلى القطاع قبل السابع أكتوبر 500 شاحنة، مشيرا إلى أن الأطراف الفاعلة في المجال الإنساني تعاني صعوبات في الوصول إلى غزة.

كما أكد السفير بن جامع، أن سياسة الإحتلال الصهيوني المتعمدة لاستخدام التجويع كإحدى أدوات الحرب حالت دون وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، قائلا بأنه لا يمكن تبرير تدمير معبر رفح الذي خرج عن الخدمة الآن.

و أضاف ذات المتحدث في ذات الإطار، أنه لا يمكن تبرير العوائق البيروقراطية التي تفرضها قوات الإحتلال الصهيوني على وصول المساعدات الإنسانية، قائلا أن صور أزيد من 1200 شاحنة للمساعدات الإنسانية مصطفة على الجانب المصري من الحدود الفلسطينية تؤكد تلك العوائق البيروقراطية والإجراءات الإدارية المعقدة.

كما تأسّف مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، على ارتباط دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بالضغوطات الدولية وبرغبات المحتل الصهيوني.

شرف الدين عبد النور