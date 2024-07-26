بن جامع يدعو إلى فتح معبر رفح بإشراف السلطات المصرية والفلسطينية

دعا مندوب الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، اليوم، في كلمة، خلال جلسة لمجلس الأمن لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، إلى فتح المعابر الحدودية كافة بما فيها معبر رفح، وأن تشرف السلطات المصرية والفلسطينية على المعبر حصرا.

وأكد بن جامع على وجوب نشر مراقبين في رفح بما يكفل سهولة دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، داعيا إلى عدم السماح باستخدام التجويع سلاحا في غزة.

ونوّه مندوب الجزائر الدائم، بضرورة إطلاق حملة تطعيم واسعة من طرف منظمة الصحة العالمية لمنع انتشار شلل الأطفال في غزة، داعيا إلى التحرك بشكل عاجل لمواجهة التهديدات الصحية التي تواجه شعب غزة.

شرف الدين عبد النور