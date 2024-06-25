بن جامع: “الفلسطينيون لن يرحلوا و سيواصلون الكفاح لتحقيق كامل حقوقهم”

أكد سفير الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، في كلمته، اليوم، خلال جلسة لمجلس الأمن، خُصّصت لمناقشة الوضع في فلسطين، أن الفلسطينيين لن يرحلوا عن وطنهم و سيواصلون الكفاح حتى يحققوا كامل حقوقهم.

وقال بن جامع، في ذات السياق، “من يعتقد أنه يستطيع اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بالقوة مخطئ”.

و دعا عمار بن جامع، لتمكين السلطة الفلسطينية من تولي مهامها بالقرار الذي يدين الإحتلال الصهيوني الذي استولى على ايرادات الضرائب الفلسطينية دون وجه حق.

و أضاف بن جامع، “يموت الناس من الجوع في غزة هذا واقع والمتسبب في ذلك معروف وهو الكيان الصهيوني القائم بالاحتلال وينبغي أن يحاسب عن هذا الدمار”.

و حذّر سفير الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، من أن ما يحدث في فلسطين وفي غزة بالتحديد، ينبئ بكارثة إنسانية قد تمتد تداعياتها إلى الشرق الأوسط بأكمله.

كما قال بن جامع، أن إرهاب المستوطنين وصل إلى شكل غير مسبوق، مجددا المطالبة بالمساءلة عن أفعال الإرهاب التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني.

شرف الدين عبد النور